أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم.. والدولار يسجل 16.24 جنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الاحد22 - 9 - 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.



وبلغ سعر الدولار نحو 16.2461 جنيه للشراء و16.3461 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.9779 جنيه للشراء و18.0951 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.2589 جنيه للشراء و20.3771 جنيه للبيع.



وسجل الفرنك السويسرى نحو 16.3804 جنيه للشراء و16.4879 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.0413 جنيه للشراء و15.1381 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.2894 جنيه للشراء و2.3038 جنيه للبيع.



وعلى مستوى أسعار العملات العربية سجل الريـال السعودي نحو 4.3310 جنيه للشراء و4.3581 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 53.4359 جنيه للشراء و53.8711 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.4225 جنيه للشراء و4.4506 جنيه للبيع.