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فن

كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: قولي لبابا فين الألبوم؟

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:13 ص
كنزى داب
كنزى داب
شروق حمدى
نشرت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب عبر حسابها بموقع انستجرام مجموعة من الصور الجديدة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بلوزة ذات اللون الأحمر مكشوفة البطن وبنطلون جينز واعتمدت كنزى على كثرة الإكسسوارات لإبراز الإطلالة.

ولاقت الصورة ردود أفعال واسعة وجاءت أبرز التعليقات: الله على جماله , قولى لبابا فين الالبوم , هو الهضبة نسى الالبوم , تشبهى والدك كثير.

يذكر أن آخر أغنية طرحها الهضبة عمرو دياب تحمل اسم "تحيرك".

وأغنية "تحيرك" كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزة ، وتوزيع ومكس طارق مدكور، أوكورديون فاروق محمد حسن، باص جيتار أحمد رجب، ومن إنتاج شركة ناي.
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