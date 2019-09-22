لـ واتساب مثالي.. أفضل 4 حيل يجهلها الكثيرون

يعد تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب "Whatsapp"، واحدا من أفضل تطبيقات التراسل الفوري، بحيث يعمل واتساب على إضافة العديد من المميزات لمنصته حيث يمكن للمستخدمين تحقيق الاستفادة القصوى منه.



وبحسب "سبوتنيك"، يحتوي التطبيق التراسل الفوري "واتساب"، على بعض الميزات التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم، وتزيد من تفاعل المستخدمين لاستخدام المنصة.



- رؤية جهات الاتصال غير المعروفة:



يتيح "واتساب" لمستخدميه عرض أرقام جهات الاتصال غير المعروفة، من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال تلك والتحقق من تفاصيلها، وأيضًا بالنسبة لجهات الاتصال الموجودة في المحادثات الجماعية أو المجموعات، حيث يظهر بالإضافة للرقم الصورة واسم المستخدم والحالة العامة.



- تخصيص الإشعارات:



يتضمن تطبيق "واتساب" ميزة مخصصة للإشعارات، لدي مستخدمي التطبيق إمكانية تلقي إشعارات مخصصة لجهات اتصال معينة، حيث يمكن تحديد دردشات فردية أو جماعية على التطبيق من خلال الضغط على ملف التعريف وتحديد خيار "الإشعارات المخصصة"، كما يمكن للمرء تغيير نغمة الإشعارات، والإطارات المنبثقة، والإضاءة، وإعدادات الاهتزاز.



- التحقق بخطوتين:



يعمل "واتساب" على زيادة مستوي الأمان داخل التطبيق وذلك يعتبر من أبرز ميزاته، يوفر طريقة لضمان أمان المحادثات وتفاصيل الحساب على منصته، ويمكن لمستخدميه تمكين ميزة التحقق بخطوتين على حساباتهم باستخدام إعدادات مثل البريد الإلكتروني، وهذه الميزة متاحة من خلال الإعدادات.



- تحرير مساحة التخزين:



يستخدم تطبيق "واتساب" مساحة تخزين كبيرة لاستخدامها في تخزين الوسائط والرسائل والرسائل الصوتية، وتتيح ميزة تخزين بيانات التطبيق للمستخدمين التحقق من بياناتهم وإدارتها يدويا، ويمكن أيضًا معرفة مقدار البيانات التي تم تبادلها مع مستخدم معين من خلال استخدام هذه الميزة وحذف البيانات غير المهمة.