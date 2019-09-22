اليوم الحلقة الأولى من حكاية مين طفي النور لكريم قاسم

يعرض اليوم الحلقة الأولى من حكاية "مين طفى النور" للنجم كريم قاسم ضمن حلقات مسلسل قسمتي ونصيبك الجزء الثالث، ويتم عرض الحلقات من الأحد للخميس على mbc 4 الساعة 8 م ومن السبت القادم على ON.E .



ويقوم كريم قاسم في المسلسل بدور ربيع وهو كومبارس يحاول تحقيق حلمه في أن يكون ممثل مشهور، ويشاركه البطولة ملك قورة والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى.



ويعود كريم قاسم للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك بعد النجاح الكبير الذي حققته حلقاته بعنوان "حكاية نظرة فابتسامة" مع الفنانة شيري عادي في الجزء الثاني.



ومؤخرًا انطلقت أحدث أفلام الفنان كريم قاسم "ولاد رزق "2 في دور العرض المصرية والعربية كما ينتظر عرض مسلسل مملكة أبليس، وقريبًا عرض فيلمه العالمي "سواح" في دور العرض في فرنسا وبلجيكا، وما زال فيلمه ليل خارجي يكمل عروضه في دور العرض العربية والمهرجانات الدولية، كما يحضر الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ".