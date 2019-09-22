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للأمهات.. نصائح مهمة للاعتناء بالطفل بعد عملية الختان

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
نصائح هامة للاعتناء
نصائح هامة للاعتناء بالطفل بعد عملية الختان
كـريـم الخـطيب
قدم الدكتور شريف معبد استشاري جراحة الأطفال، نصائح هامة للأمهات بعد عملية ختان المولود، واسباب الالتهابات الناتجة من عملية الطهارة عند الاطفال.

وأضاف شريف معبد، » خلال مداخلة حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن بعض الأمهات تشتكي بعد عملية الختان لابنها بوجود التهابات واحمرار وافرازات بيضاء على قمة القضيب، موضحا أن الأمهات هي المسؤولة عن هذه الأعراض لأنها تهتم بعملية التنظيف بعد عملية الطهارة.

وأوضح استشاري جراحة الأطفال، أن عملية الاستشفاء تستمر من أسبوعين الى 3 اسابيع ، مشددا على ضرورة النظافة وتطهير مكان عملية الختان بقدر الإمكان بالماء والصابون، أنه في بعض الأحيان يلجأون الى اجراء عملية جراحية بسبب التصاق الجلد، خاصة ان الأمهات لا تلتفت الي خطورة هذه الاعراض.

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