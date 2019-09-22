أول تكليف من اتحاد الكرة لـ حسام البدرى بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

كلف مسئولو اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى، حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بحسم خوض ودية مصر أمام البرازيل، المقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر المقبل.



وربط مسئولو اتحاد الكرة الموافقة على خوض مباراة البرازيل الودية بموافقة حسام البدرى مدرب منتخب مصر، وفى حال رفض البدرى خوض المباراة الودية أمام المنتخب البرازيلى العملاق سيتم الاعتذار عن خوض المباراة.



وكلف اتحاد الكرة حسام البدرى، بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة فى تشكيل جهاز فنى متكامل قوى يقود الفراعنة إلى النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة.



وتشير جميع التوقعات والمؤشرات إلى أن هناك مجموعة من الأسماء تقترب من الجهاز المعاون لحسام البدرى فى المنتخب الوطنى، ويأتى على رأس هذه الأسماء أحمد أيوب المدرب العام معه فى الأهلى وكذلك الحال بالنسبة لسيد معوض المدرب المساعد الدائم معه، وكذلك الحال بالنسبة لطارق سليمان مدرب حراس المرمى رغم وجود قناعات كاملة من قبلة لجنة اتحاد الكرة بتعيين أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك فى هذا المنصب.



