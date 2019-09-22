ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تكليف من اتحاد الكرة لـ حسام البدرى بعد تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:15 ص
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
عمرو الحلوانى
كلف مسئولو اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى، حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بحسم خوض ودية مصر أمام البرازيل، المقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وربط مسئولو اتحاد الكرة الموافقة على خوض مباراة البرازيل الودية بموافقة حسام البدرى مدرب منتخب مصر، وفى حال رفض البدرى خوض المباراة الودية أمام المنتخب البرازيلى العملاق سيتم الاعتذار عن خوض المباراة.

وكلف اتحاد الكرة حسام البدرى، بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة فى تشكيل جهاز فنى متكامل قوى يقود الفراعنة إلى النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة.

وتشير جميع التوقعات والمؤشرات إلى أن هناك مجموعة من الأسماء تقترب من الجهاز المعاون لحسام البدرى فى المنتخب الوطنى، ويأتى على رأس هذه الأسماء أحمد أيوب المدرب العام معه فى الأهلى وكذلك الحال بالنسبة لسيد معوض المدرب المساعد الدائم معه، وكذلك الحال بالنسبة لطارق سليمان مدرب حراس المرمى رغم وجود قناعات كاملة من قبلة لجنة اتحاد الكرة بتعيين أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك فى هذا المنصب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنافسة تنحصر بين 4 أسماء.. من هو المدرب الوطني الجديد لمنتخب مصر

البدري مكروه وجلال الأنسب .. تفاصيل رفض المحترفين لحسام حسن في المنتخب

كواليس اللحظات الأخيرة لاختيار حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر

رجال حسام البدرى .. ننشر ملامح الجهاز الفنى الجديد لـ منتخب مصر

مدرب زملكاوى يقترب من الانضمام لـ جهاز حسام البدري في منتخب مصر

موعد أول ظهور لـ حسام البدرى فى تدريب منتخب مصر

ترشيحاتنا

الجزائر وبلماضي الأقرب .. ومحرز يهدد عرش صلاح وماني الإفريقي

مريض نفسي.. أول رد من صاحب فيديو تعذيب الطفل الرضيع.. فيديو

منع عرض فيلم Hustlers لـ جينفير لوبيز في ماليزيا بسبب مشاهد إباحية

حرمت من الأمومة وماتت بالسرطان .. 8 معلومات عن فردوس محمد أشهر أم بالسينما

بـ فستان مبهج.. إيفانكا ترامب تتألق في روما مع زوجها

أخبار الرياضة ليلا .. تعديلات في جهاز الزمالك.. صدام تونسي بين النقاز ومعلول.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل الفساتين.. النجمات يتألقن بالجمبسوت في الجونة.. من الأجمل.. صور

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات