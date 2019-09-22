التعليم العالي تفتتح جامعة المعرفة الدولية: مصر تشهد طفرة كبرى بهذا المجال

افتتح عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "جامعات المعرفة الدولية" وفرع "جامعة كوفنتري' البريطانية، صباح اليوم الأحد وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "السويدي إديوكيشن"، والبروفيسور جون لاثام رئيس جامعة كوفنتري البريطانية.



وأكدت قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش الجولة التفقدية التي أجروها داخل الجامعة، أن الجامعة بنقابة إنجاز كبير ظهر في التصميمات التي خرجت بها المباني في شكلها الأخير، حيث تواكب أساليب التعليم الحديثة.





وأشار مسؤولو التعليم العالي إلى أن مصر تعيش طفرة كبيرة فى مجال التعليم العالي ظهرت في المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا القطاع الحيوي بجامعات مصرية جديدة تدخل الخدمة للمرة الأولى أو أعمال التطوير المستمرة للجامعات الموجودة وكذلك فروع الجامعات العالمية التي تُدرس أحدث المناهج العلمية التى تحقق مفهوم الإتاحة، كما تواكب سوق العمل ومتطلباته.