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تعليم

السويدي: المعرفة الدولية تشمل فروعا أفضل 5 جامعات بالمملكة المتحدة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:02 م
المهندس احمد السويدي
المهندس احمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "السويدي إديوكيشن
نهلة الشربيني
قال المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "السويدي إديوكيشن"، إن إنشاء جامعات المعرفة هدفه مواكبة تطورات العلوم الحديثة حول العالم م، وتقديم خدمات تعليمية غير مسبوقة تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث نستطيع عن طريقها تسليح أبنائنا بأحدث المهارات العلمية التى تؤهلهم للمنافسة فى أسواق العمل المختلفة وإعتلاء اعلى درجات التفوق المهني والعلمي.

وأوضح السويدي أن وزارة التعليم العالي كانت تتابع عن كثب وبصورة شبه يومية تفاصيل العمل داخل مقر الجامعة والإطلاع على كافة التجهيزات اللوجستيةوالمعامل والمختبرات العلمية ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية اللازمة لتقديم الخدمات التعليمية وفقا لأعلي معايير الجودة المطبقة في مقر الجامعة الأم بالمملكة المتحدة.

وأشار إلى أن الشراكة مع أكبر الجامعات الرائدة في العالم لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة ملحة لذلك وقع الاختيار على جامعة كوفنترى البريطانية لتكون أول الجامعات المنضمة الى جامعات المعرفة الدولة خاصة وأنها تتمتع بسجل مشرف فى مجال التعليم، حيث تم تصنيف "كوفنتري" ضمن أفضل خمسة عشر جامعة في المملكة المتحدة طبقا لدليل الجارديان للجامعات لعام ٢٠٢٠.

وافتتح عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "جامعات المعرفة الدولية" وفرع "جامعة كوفنتري' البريطانية، صباح اليوم الأحد وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "السويدي إديوكيشن"، والبروفيسور جون لاثام رئيس جامعة كوفنتري البريطانية.

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