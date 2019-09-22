وعد فأوفى.. رئيس جامعة الأزهر يقرر تسكين الفرقة الثانية «جيد جدا».. 2 أكتوبر

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تسكين طلاب وطالبات الفرقة الثانية بالكليات العملية والنظرية الحاصلين على تقدير "جيد جدا"، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 و3 أكتوبر المقبل.

ويشمل القرار – حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة- طلاب وطالبات الفرقة الأولى بعد السنة الإعدادية بالكليات العملية، الحاصلين على تقدير "جيد جدا".



وكان رئيس جامعة الأزهر أصدر تعليماته أمس لمسئولي المدن الجامعة، بحل مشكلة طلاب الفرقة الثانية بالكليات من الحاصلين على تقدير "جيد جدا"، حتى يشملهم قرار التسكين، بعد وعده أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات، خلال تفقده بعض كليات فرع القاهرة، أمس في أول أيام الدراسة بالعام الجامعي الجديد، بحل مشكلتهم وضمهم إلى قرار التسكين.