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اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:38 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.21% ليصل إلى مستوى 14121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 1984 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 17001 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.73% ليصل إلى مستوى 514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 4.75% ليصل إلى مستوى 1371 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 463 نقطة.

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