ليلها قد نهارها.. السعودية تستقبل فصل الخريف اليوم

اليوم :

بداية الخريف على شمال الأرض

وبعد عشرة أيام يبدأ الليل يأخذ من النهار ويستمر هذا الأخذ لمدة ثلاثة شهور تقريبًا pic.twitter.com/3mpEJl7Zws — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 22, 2019

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد صالح الزعاق؛ أن اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019 و23 محرم 1441 هو اول أيام فصل الخريف؛ حيث يتساوى الليل مع النهار.وقال الزعاق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «اليوم أول أيام الخريف في النصف الشمالي، وأول الربيع في النصف الجنوبي من الأرض»وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن اليوم تحدث ظاهرة تساوى الليل والنهار على خط الاستواء، وعندنا يتساوى الليل والنهار في يوم الجمعة 28 المحرم الموافق 27 سبتمبر، وحصة كل منهما 12 ساعة، وسنعيش التساوي طوال الأسبوع المقبل، ثم يبدأ الليل يزيد على حساب النهار.وأوضح الزعاق في مقطع فيديو آخر، إن اليوم بداية الخريف على شمال الأرض، وبعد عشرة أيام يبدأ الليل يأخذ من النهار ويستمر هذا الأخذ لمدة ثلاثة شهور تقريبًا