أسعار الاسمنت اليوم 22-9-2019 فى مصر

رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الاسمنت اليوم الأحد، حيث شهدت أسعار الأسمنت تراجعا مقارنة بأمس، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، وتباينت الأسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 790 جنيها للطن إلى 803 جنيهات للطن.



ففى شركة العربية للأسمنت بلغ سعر الطن 803 جنيهات مقارنة بأمس 808 جنيهات للطن، وشركة لافارج للاسمنت عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس 795 جنيها للطن، واستقرت أسعار شركة اسمنت ميدكوم اسوان عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس، وشركة اسمنت سيناء عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 793 جنيها للطن وشركة العريش للاسمنت عند 795 جنيها للطن مقارنة بأمس 798 جنيها وشركة السويس للاسمنت عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس عند 795 جنيها للطن وشركة اسمنت حلوان عند 800 جنيه للطن مقارنة بأمس بـ 803 جنيه للطن وشركة اسمنت شورى عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 793 جنيها للطن و شركة جنوب الوادى عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 793 جنيها للطن واستقرت اسعار شركة مصر للاسمنت قنا عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس وشركة الوطنية للاسمنت بنى سويف عند 798 جنيها للطن مقارنة بأمس.

