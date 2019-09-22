ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الاسمنت اليوم 22-9-2019 فى مصر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:41 م
الاسمنت
الاسمنت
زينب ابو الخير
رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الاسمنت اليوم الأحد، حيث شهدت أسعار الأسمنت تراجعا مقارنة بأمس، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، وتباينت الأسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 790 جنيها للطن إلى 803 جنيهات للطن.

ففى شركة العربية للأسمنت بلغ سعر الطن 803 جنيهات مقارنة بأمس 808 جنيهات للطن، وشركة لافارج للاسمنت عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس 795 جنيها للطن، واستقرت أسعار شركة اسمنت ميدكوم اسوان عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس، وشركة اسمنت سيناء عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 793 جنيها للطن وشركة العريش للاسمنت عند 795 جنيها للطن مقارنة بأمس 798 جنيها وشركة السويس للاسمنت عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس عند 795 جنيها للطن وشركة اسمنت حلوان عند 800 جنيه للطن مقارنة بأمس بـ 803 جنيه للطن وشركة اسمنت شورى عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 793 جنيها للطن و شركة جنوب الوادى عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 793 جنيها للطن واستقرت اسعار شركة مصر للاسمنت قنا عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس وشركة الوطنية للاسمنت بنى سويف عند 798 جنيها للطن مقارنة بأمس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد اليوم 11 سبتمبر في مصر

اسعار الحديد اليوم الخميس 12 سبتمبر

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 9- 2019 فى مصر

اسعار مواد البناء اليوم الخميس 12-9-2019 فى مصر.. الأسمنت يتراوح بين 795 و 813 جنيها للطن.. وتباين الحديد بين 11500 و 11900 جنيه للطن

أسعار الأسمنت في ختام تعاملات اليوم 18 سبتمبر بـ مصر

نهاية الأسبوع تشهد تراجع أسعار الحديد في مصر

ترشيحاتنا

بث مباشر مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني.. شاهد

بفستان كاجوال لافت.. درة تستعرض أناقتها فى الجونة

سعر الدولار اليوم الأحد 22 -9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور

أخبار الرياضة ليلا .. تعديلات في جهاز الزمالك.. صدام تونسي بين النقاز ومعلول.. فيديو

بـ4 مواجهات .. استئناف مسابقة الدوري .. موعد مباريات الأحد 22-9-2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. الفساتين المنقوشة اختيار النجمات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.. صور

بفستان كاجوال لافت.. درة تستعرض أناقتها فى الجونة

فراشيح البادية.. بديل الخبز التقليدي ووجبة أساسية على موائد سانت كاترين