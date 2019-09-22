قيادات التعليم يتفقدون مدارس شرق مدينة نصر في أول يوم دراسة

تفقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام يرافقه الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص وأحمد شعبان مدير إدارة شرق مدينة نصر التعليمية بجولة تفقدية، لمتابعة سير الدراسة بعدد من مدارس إدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة.



بدأ الدكتور رضا حجازي جولته بزيارة ميدانية لمدرسة الشهيد رامى الجنجيهى الرسمية المتميزة، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، كما أطمأن علي وصول الكتب الدراسية والوقوف علي جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.



وحرص حجازي على مشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلاب المدرسة خلال فترة طابور الصباح بالمدرسة، وهنأهم ببدء العام الدراسي الجديد وحفزهم على بذل الجهد لتحقيق التفوق والنجاح من أجل رفعة وطنهم الغالي مصر، وتوجه بالشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس على تفانيهم الدائم واخلاصهم المستمر لأبنائهم الطلاب.



كما تفقد الدكتور رضا حجازي مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات وقد حرص حجازي على تفقد انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية وحضور إحدى حصص الشرح (حصة للكيمياء وحصة للتربية الرياضية) حيث حرص على محاورة الطلاب وشرح نظام التقييم الجديد المطبق على الصفين الأول والثاني الثانوي ونظام الدراسة وطريقة التحصيل الدراسي الذى يعتمد على الفهم وليس الحفظ وضرورة الاستعانة ببنك المعرفة وما يحتويه من مواد تعليمية إثرائية تساعدهم على الاستذكار.



والتقى حجازي بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وهنأهم بالعام الدراسي الجديد وأثنى على دورهم الحقيقي والفعال في بناء المجتمع المصري الوسطي الذي تسعي دائمًا إليه الدولة المصرية.



ووجه بضرورة استخدام استراتيجيات تدريس تُنمي التفكير، وروح العمل الجماعي، كما أطمئن على تفعيل ممارسة الأنشطة التربوية داخل المدرسة.



وفي ختام جولته الميدانية التقى ببعض أولياء أمور التلاميذ وتقدم لهم بالتهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم عن سير العملية التعليمية وأكد على أن الوزارة تسعى إلى تذليل كافة العقبات التي تعوق سير العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة.



جدير بالذكر أن هذه المتابعات الميدانية تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق عام دراسي منضبط بجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية منذ اليوم الأول للدراسة وحتى نهاية العام الدراسي.