أكسيوس يكشف عن حقيقة توجه ويتكوف وكوشنر إلى باكستان

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أنه لا مؤشرات على تقدم في هذه المرحلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، حسب قناة “ القاهرة الإخبارية .

وقال موقع أكسيوس، إن ويتكوف وكوشنر لم يتوجها إلى باكستان حتى الآن.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن الحرب الأمريكية ضد إيران لم تقتصر خسائرها على الجانب المالي فقط، بل امتدت لتشمل استنزافا واسعا في أخطر وأدق أنظمة التسليح لدى الولايات المتحدة خلال فترة لا تتجاوز 39 يوما.

وحسب التحليل، أطلقت القوات الأمريكية آلاف الصواريخ المتقدمة، من بينها توماهوك وباتريوت وثاد، إلى جانب صواريخ SM-3 وSM-6، وهي منظومات تُعد ركيزة أساسية في منظومة الردع والدفاع الأمريكية عالميا.

وأوضح التقرير أن تكلفة هذه العمليات كانت هائلة، إذ يبلغ سعر صاروخ “توماهوك” 2.6 مليون دولار، بينما يصل سعر صاروخ SM-3 إلى قرابة 28.7 مليون دولار، وSM-6 إلى 5.3 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة صاروخ “ثاد” 15.5 مليون دولار، و”باتريوت” نحو 3.9 مليون دولار، ومع تنفيذ آلاف عمليات الإطلاق خلال أسابيع، ارتفعت الفاتورة إلى مليارات الدولارات.