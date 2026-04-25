انهيار وشيك في الطلب العالمي .. صدمة بفقدان مليار برميل نفط يمر بهرمز

أفادت وكالة بلومبرج، بقرب حدوث انهيار في الطلب العالمي بعد صدمة فقدان مليار برميل من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، في الوقت الذي تتجه فيه واشنطن وطهران إلى جولة أخرى من محادثات السلام.

استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية مصفاة هنجلي للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران من النفط الخام ومشتقاته.



وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً على نحو 40 شركة شحن وسفينة تعمل ضمن الأسطول الإيراني غير الرسمي.