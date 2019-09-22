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أخبار البلد

القوات المسلحة: الصفحات الرسمية لـ المتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر هما فقط مصدر المعلومات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:32 م
العقيد تامر الرفاعي
العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة
محمد ابراهيم
قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة إنه فى إطار انتشار بعض الصفحات التى تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعى، تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكرى.

وقال "الرفاعي" في بيان له إن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على " فيسبوك - تويتر " هما فقط المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وتهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أى مصادر أخرى على مواقع التواصل الإجتماعى للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

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