الصحف الإنجليزية تبرز تألق حارس مرمى إنبي أمام بيراميدز.. اقرأ التفاصيل

سلطت بعض الصحف الإنجليزية الضوء على تألق محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي عقب أدائه الرائع أمس أمام بيراميدز خلال مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز.



وأكدت صحيفة ديلي ميل أن مباراة بيراميدز وإنبي شهدت تألقا لافتا للنظر لـ حارس مرمى إنبي خلال هجمة من بيراميدز في نصف الملعب ليعود سريعا للمرمى لصد الكرة مرة أخرى.



وتلقى فريق إنبي هزيمة قاسية أمام بيراميدز في مباراة الجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز بـ رباعية نظيفة على الرغم من تألق حارس مرمى إنبي.

