تشافي يعلق على إمكانية توليه تدريب برشلونة

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري على إمكانية توليه تدريب فريق برشلونة الإسباني مستقبلا.



وقال تشافي في تصريحات لصحيفة "أرا" الإسبانية:" أعلم تماما ان جماهير برشلونة تنتظر الكثير مني، لدي شعور بأنني سأصبح المدير الفني لبرشلونة مستقبلا، لكن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت".



وأضاف:" تدريبي لفريق السد قد يقودني إلى برشلونة، لكن ما يهمني في الفترة الحالية، هو الأداء وتحقيق البطولات مع السد".



ويعد تشافي هيرنانديز أحد أبرز أساطير برشلونة على مر التاريخ، حيث حصد مع البلوجرانا، 8 بطولات كأس إسبانيا، و3 كأس إسبانيا، و 6 ألقاب سوبر إسباني، و 4 بطولات دوري ابطال أوروبا، و 2 دوري أوروبي، و لقبين "كأس العالم للأندية".