ننشر تفاصيل خطة تدريس مناهج نظام التعليم الجديد هذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل البرنامج الدراسي الأسبوعي للصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 2019 / 2020.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة إلى المدارس الرسمية والخاصة التي تدرس موادها باللغة العربية، فقد تقرر فيما يخص بكتاب الباقة متعدد التخصصات أن يخصص له ١١ حصة في الاسبوع ، أما الرياضيات فيخصص لها ٨ حصص في الاسبوع ، و واللغة العربية ١٢ حصة في الاسبوع ، و التربية الدينية حصتين في الاسبوع ، و اللغة الانجليزية ٤ حصص في الاسبوع ، والتربية الرياضية حصتين في الاسبوع ، وانشطة التوكاتسو حصة واحدة في الاسبوع.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بناء على ذلك يكون المخطط الدراسي اليومي كما يلي : ٤ فترات يوميا لمدة ٥ أيام أسبوعيا ، ويكون زمن الفترة ساعة و نصف ، ويقوم بالتدريس لكل فصل من فصول الصفين الاول والثاني الابتدائي ٢ معلم، بالاضافة إلى معلم اللغة الانجليزية الذي يقوم بالتدريس فترتين أسبوعيا.



أما بالنسبة للمدارس الرسمية للغات و الخاصة للغات التي تدرس للطلاب باللغة الانجليزية ، فوضعها كالتالي :



تضاف فترة إلى البرنامج الدراسي الاسبوعي ، و ويقوم بالتدريس في كل فصل من فصول الصفين الاول والثاني الابتدائي عدد ٢ معلمين ، على ان يكون بينما بين معلمي العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية ، بالاضافة الى معلم اللغة الانجليزية الذي يقوم بتدريس ٣ فترات أسبوعيا منها فترة لتدريس المستوى الرفيع



ويتم توزيع الخطط التدريسية للصفين الاول والثاني الابتدائي ، وفق العجز و الزيادة في أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ، على ان يقوم مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالتنسيق بين التوجيه الفني لمواد الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية ، على مستوى المديرية فيما يخص تغطية الاحتياجات التدريسية من المعلمين المنوط بهم التدريس باللغة الانجليزية للصفين الاول والثاني الابتدائي.