%80 من المصريين قالوا لا.. استطلاع رأى قناة trt عربي يكشف وعي المواطنين حول المظاهرات الوهمية

أجرت قناة "trt" عربي، استطلاع رأي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن المشاركة في المظاهرات بمصر؛ وجاءت النتيجة 80% من المواطنين عبروا عن رفضهم للتظاهر وتأييدهم لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي ضد الإرهاب، وعدم انسياقهم وراء أي دعوات للتظاهر، وهذا ما أثبته استطلاع الرأي.





يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه المصريون الدعوات التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاؤها عبر قناة "الشرق" الإخوانية والتي تبث من تركيا لحشد المواطنين للتظاهر ضد مؤسسات الدولة، وأظهر الاستطلاع أن 73% من المصريين رفضوا النزول إلى الشارع والانسياق وراء دعوات الجماعة الإرهابية؛ مما يؤكد وعى المصريين بالمؤامرات التى تحاك لهم.





وكانت قناة "مكملين" الإخوانية التى تبث من تركيا حذفت أيضًا استطلاعًا للرأى حول تأييد المصريين لدعوات التظاهر التى دعمتها الجماعة مؤخرًا.





وكشفت نتائج التصويت رفض 68% من المشاركين فى الاستطلاع دعوات التظاهر فى حين أيده 32 فقط على الرغم من أن معظم متابعي هذه القنوات يكونون تابعين للجماعة الإرهابية.





ومثلت النتيجة صفعة للقناة الإخوانية ما دفعها لإلغاء الاستطلاع قبل موعده، بعد أن فشلت لجان الإخوان الإلكترونية فى حسم الأمر.