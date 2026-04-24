إطلاق Xiaomi Mix Fold 5 رسمياً في هذا الموعد

تستعد علامة شاومي الصينية عملاقة صناعة التقنية في العالم لإطلاق أحدث نسخة من هاتفها القابل للطي Xiaomi Mix Fold 5 بحلول شهر أغسطس المقبل من نفس العام.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، كان أخر إصدار لهذه الفئة من شاومي هو Xiaomi Mix Fold 4 منذ عامين، وبعد النجاح الذي حققه، تريد شاومي المزيد من النجاح.

سيحمل رقم موديل الهاتف الجديد 2608BPX34C، وهناك تسريبات بأن الهاتف من الممكن أن يحمل إسم Xiaomi 17 Fold.

وسيعمل هاتف شاومي الجديد Xiaomi Mix Fold 5 شريحة Xring O3، والتي سبقتها شريحة Xring O1 مع شاومي السنة الماضية مع أجهزة Xiaomi 15S Pro و Pad 7S Pro.

من المتوقع أن تكشف شاومي عن الهاتف الجديد Xiaomi Mix Fold 5 حوالي 1399 دولاراً أمريكياً.

يذكر أن شاومي تستعد لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 18 وXiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max خلال شهر سبتمبر المقبل في الصين، ويتوقع أن تأتي النسختان القياسية وPro بتصميمات مدمجة، قد يحمل إصدار Xiaomi 18 Pro Max شاشة أكبر ومواصفات أكثر تطورا.