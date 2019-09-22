نشأت الديهي: اعتذار الجزيرة عن فبركة فيديوهات تاريخي وغير مسبوق.. فيديو

ثمن الإعلامي نشأت الديهي، اعتذار فضائية "الجزيرة" القطرية عن إذاعتها بعض الصور والفيديوهات المفبركة حول التظاهرات التي دعا لها الإخوان والمقاول الهارب محمد علي، ضد الدولة المصرية الجمعة الماضية.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هذا الاعتذار تاريخي وغير مسبوق في تاريخ فضائية "الجزيرة"، أن تخرج وتعتذر عن فبركة بعض الفيديوهات.



واعتبر "الديهي"، أن هذا الاعتذار نقل نوعية في سياسة فضائية "الجزيرة"، أن تعترف بوضع صوت مفتعل على احتفال المصريين بنتيجة مباراة زعم أنه لتظاهرات ضد الرئيس السيسي، وهذا تأكيد لما حولنا مرارًا وتكرارًا التأكيد عليه، بأن "الجزيرة" اعترفت بارتكابها جريمة لا مهنية ولا أخلاقية.