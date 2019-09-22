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أخبار البلد

ضعف النشاط التجاري العالمي السبب.. انخفاض حركة المسافرين في الشرق الأوسط

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:14 م
الطيران المدنى
الطيران المدنى
نورهان خفاجي
شهدت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، زيادة في معدل حركة المسافرين، خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة تقدر بـ 1.6%، وهو ما شكل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بمعدل النمو المسجل والذي بلغ 8.3٪.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقرير صادر عنه، إن ضعف النشاط التجاري العالمي وأسعار النفط المتقلبة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، تعتبر من أهم العوامل السلبية التي أثرت على أداء القطاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار اتحاد النقل الجوي "إياتا"، إلى أن السعة ارتفعت خلال شهر يوليو بنسبة 1.0% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع عامل الحمولة بواقع 0.4 نقطة مئوية إلى 81.3%

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أعلن عن نتائج حركة المسافرين الدوليين لشهر يوليو 2019، والتي شهدت تباطؤا في وتيرة نمو الطلب العالمي على الرحلات الجوية، بالرغم من ارتفاع إجمالي الطلب، الذي يُقدر بحسب إيرادات الركاب لكل كيلومتر، بنسبة 3.6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليسجل بذلك تراجعًا عن نسبة النمو السنوية المسجلة في شهر يونيو والتي بلغت 5.1%.

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