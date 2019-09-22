قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

أرسلت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي خطابا إلى ناديي الزمالك والاتحاد السكندرى بشأن إقامة مباراة الفريقين غدا الإثنين على ملعب استاد بتروسبورت من دون جمهور.



ويلتقي غدا الإثنين فى تمام الساعة الثامنة فريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو نظيره الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف فى إطار الجولة الأولى من الدورى الممتاز.



وتضمن الخطاب المرسل من جانب لجنة المسابقات للناديين كافة التعليمات الخاصة بحضور مجلس إدارة الناديين فقط دون تواجد أي حضور جماهيري.



يذكر أن مشاركة نادي الزمالك فى ذهاب دور الـ 32 أمام بطل السنغال أجبر لجنة المسابقات فى الجبلاية على تحديد موعد مباراته أمام زعيم الثغر فى الموعد سالف الذكر.