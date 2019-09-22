الفيفا يصدم محمد صلاح.. إعلان الـ 3 المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم The Best

أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الدولي "فيفا"، عبر إنستجرام عن القائمة النهائية لـلثلاثة لاعبين المرشحين للفوز بجائزة the best" أفضل لاعب بالعالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وظهر بالقائمة ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، و فيرجيل فان ديك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو لاعب اليوفي الايطالي.



ورغم ترشح المصري محمد صلاح لقائمة الـ 6 المرشحين للحصول على الجائزة إلا أن القائمة النهائية خلت من تواجد الفرعون المصري رغم تنافسه عليها بقوة العام الماضي.

