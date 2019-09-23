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اقتصاد

حماية المستهلك: 7 طرق لاستعادة حقك لو رفض التاجر الحل وديا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:14 ص
7 طرق لاستعادة حقك
7 طرق لاستعادة حقك لو رفض التاجر الحل وديا
محمد صبيح
أعلن جهاز حماية المستهلك عن 7 طرق لتقديم الشكاوى مطالبا عموم المستهلكين بالتوجه لحل المشكلة وديا مع التاجر قبل تقديم الشكوى.

وقال الجهاز في منشور حصل صدى البلد على نسخة منه:

عزيزى المستهلك في البداية نحن ننصح أن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية ).
إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170
التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.
التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
عن طريق واتس آب على رقم 01281661880
تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور

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