تعليق ضياء السيد على أداء شيكابالا فى المباريات الصعبة

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، تأثر في لقاء الأهلي بالسوبر، نتيجة عدم مشاركته أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتابع ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "شيكابالا تأثر تركيزه لعدم مشاركته أمام جينيراسيون، التدوير في الفرق الكبيرة لا يجب أن يكون مع بداية الموسم".



وتابع ضياء السيد أن شيكابالا نال إشادة الجميع بشكل تصاعدي منذ مشاركته مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وكان يجب مشاركته أمام جينيراسيون لاستكمال المستوى المميز للفريق.



وواصل ضياء السيد: "أنا ضد مقولة إن شيكابالا مالوش في الماتشات الكبيرة، بالعكس هو لاعب مزعج وأي منافس يعمل له ألف حساب".

