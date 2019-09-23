مدرب المنتخب السابق: أتفق مع حسام البدري في قرار استبعاد عمرو وردة

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أنه يتفق مع حسام البدري في قراره باستبعاد عمرو وردة.



وقال ضياء السيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتفق مع حسام البدري في استبعاد عمرو وردة، معاملة الجهاز الفني الجديد للمنتخب مع المحترفين لن تمثل أزمة".



وأكمل ضياء السيد: "النني كان يريد الرحيل عن أرسنال منذ يناير الماضي، لكن أوناي إيمري كان يرفض".

