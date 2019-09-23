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منوعات

جبروت امرأة.. قتلت زوجها وأخفت جثته ثم أحرقتها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
لم يكن يتخيل هذا الزوج أن تنتهى حياته بهذه الصورة الصعبة على يد زوجته وشريكة حياته، التى تخلصت منه وأخفت جثته لمدة يومين، ثم أحرقتها للتخلص منها.

وبحسب صحيفة الهند اليوم، عثرت السلطات على بقايا جثة متفحمة لشاب يبلغ من العمر 24 عامًا أمس في ولاية راجستان الهندية.

اكتشفت عناصر الشرطة حقيقة الحادثة، بعدما تبين أن الزوجة نيشا كانت على خلاف شديد مع زوجها كولديب ياداف، خاصةً بعد اتهام أسرة الضحية لها.

وبعد اعتقال الزوجة اعترفت أنها أخفت جثة زوجها لمدة يومين قبل حرقها، حيث خبأتها فى صندوق كبير أسفل السرير بغرفة النوم، حتى لا يشك أحد فى هذا المكان.

وبعد مرور 48 ساعة أشعلت النيران فى السرير لتلتهم النيران الغرفة والمنزل بالكامل، وتبدو الجريمة كأنها حادثة غير مقصودة، خاصةً بعد تصاعد رائحة كريهة من الجثة.

و طلبت من أطفال الجيران التخلص من حطام الحريق في قطعة أرض قريبة من المنزل، ولكن الأطفال عثروا على جمجمة وبعض الشعر، فأبلغوا الشرطة على الفور.

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