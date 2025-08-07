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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صانع الإنجازات.. رئيس الأولمبية يشكر وزير الرياضة في اجتماع التنسيق المشترك

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
رباب الهواري

أعرب المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية  عن شكره الكبير إلى د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى حرص على التواجد و تهنئته بفوزه  بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للألعاب المائية كأول مصري يتقلد هذا المنصب الدولى وذلك خلال الاجتماع الذى جمعهما اليوم بمقر الاتحادات الرياضية للتنسيق المشترك بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية للمرحلة المقبلة وتعزيز حالة الاستقرار والازدهار  التى تشهدها الرياضة على كافة الأصعدة والمستويات من أجل مواجهة التحديات الرياضية القادمة .

وثمن المهندس ياسر إدريس من زيارة الوزير  د.أشرف صبحي، مؤكدا أنه ليس بجديد عليه الصفات النبيلة وزراعته للحب بين كل أفراد المنظومة الرياضية مما جعل الأسرة الرياضية تعمل بروح  الفريق الواحد حتي أصبح جديرا  بأن يكون كبيرا للعائلة الرياضية والشبابية فعلا وقولا.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون والانسجام المتبادل مع وزارة الشباب والرياضة والعمل المتواصل يدا بيد من أجل إعلاء اسم مصر عاليا فى المحافل الرياضية والشبابية الكبري وهذا كله بفضل الفكر الهادف والمستنير الذى يدير به د.أشرف صبحي المنظومة الرياضية  بالتعاون المستمر مع كل افراد المنظومة الرياضية والاولمبية وهو الأمر الذى يساعد على تهيئة الاجواء الإيجابية والمثالية ويعظم من قيمة العمل الجماعي .

وتابع المهندس  ياسر إدريس قائلا: المشهد الرياضي يدعو للفخر إذا نظرنا إلى حجم الميداليات والألقاب التى تتحقق كل يوم فى كل الألعاب؛ فمنذ أيام نجح ابطال وبطلات الاسكواش فى ابهار  العالم والاستحواذ على المركز الأول فى منافسات الناشئين والناشئات ، وتنس الطاولة تألق وامتعنا فى بطولة افريقيا بنيجيريا ، وهو نفس الوضع بالنسبة للجودو الذى يشهد طفرة غير مسبوقة  والتايكوندو والجمباز والخماسي الحديث الذين يسيرون على درب الإنجازات  ؛ واليوم فاز شباب اليد على كوريا الجنوبية بفارق 19 هدف فى بداية مبهرة لافتتاح المونديال ؛ وكل هذا بفضل الروح الجميلة التى يحرص على زرعها باستمرار د.اشرف صبحي ونحن جميعا نتطلع لمواصلة المسيرة معا من أجل الحلم الكبير الذى ينتظرنا فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ووجه المهندس ياسر إدريس التحية الى كل أفراد المنظومة الرائعة والمتكاملة التى تضم رؤوساء الاتحادات الاولمبية والرياضية ومؤسسات وأجهزة الدولة الوطنية فى إطار روح الفريق الواحد وهو الأمر الذى تجسد فى النجاح المبهر   لحفل افتتاح بطولة العالم لليد  الذى خرج فى شكل حضاري ومشرف يليق باسم وقيمة الجمهورية الجديدة بحضور وزير الشباب والرياضة ود.حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لليد ورمز اللعبة فى العالم والكابتن خالد فتحي رئيس اتحاد اليد المصري .

وزير الشباب والرياضة اخبار الرياضة اللجنة الاولمبية الاتحاد الدولي للالعاب المائية

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