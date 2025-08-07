قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي
9 أسباب تؤدي إلى انقطاع الرزق.. تجنب هذه الأعمال فورًا
وفاة رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة
بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟
الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها
أصل الحكاية

زهقت من الحر؟.. إليك 5 نصائح ذهبية لصيف صحي مفعم بالحيوية

زهقت من الحر؟ إليك 5 نصائح ذهبية لصيف صحي ومفعم بالحيوية
زهقت من الحر؟ إليك 5 نصائح ذهبية لصيف صحي ومفعم بالحيوية
عبد الفتاح تركي

مع دخول فصل الصيف في أوجه ووصول درجات الحرارة إلى ذروتها في مختلف أنحاء المنطقة، فإنه من الضروري للجميع، من مختلف الأعمار، معرفة كيفية الحفاظ على السلامة والصحة خلال هذه الفترة. وتزداد أهمية ذلك في ظل التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي، الذي لا يزال يشكّل أحد أبرز التحديات العالمية في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، تقدم كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا خمس نصائح ذهبية وعمليّة تساعد الجميع على الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة حرارة الصيف والحفاظ على الصحة خلال هذه الفترة من العام.

شدة حر الصيف

نصائح لصيف صحي مفعم بالحيوية

1- البقاء في الأماكن الداخلية لتفادي أعراض الإجهاد الحراري

يساعد قضاء أكبر وقت ممكن داخل أماكن باردة أو مكيفة الهواء على الوقاية من الإرهاق والغثيان والصداع والدوار وتشنجات العضلات، وهي أعراض شائعة ناتجة عن التعرض المباشر لحرارة الجو المرتفعة. وفي حال الاضطرار إلى الخروج، فإنه من المهم شرب الماء بانتظام، وترطيب البشرة بالماء البارد للمساعدة في خفض حرارة الجسم.

2- شرب الماء بانتظام

يُعد شرب الماء بانتظام من العوامل الأساسية للحفاظ على توازن الجسم خلال فصل الصيف، خاصة عند التعرّض لدرجات الحرارة المرتفعة. ويساعد ذلك على تعويض السوائل المفقودة نتيجة التعرّق، ويُوصى بتناول ما بين ثمانية إلى اثني عشر كوبا من الماء يوميا للحفاظ على التركيز والوظائف الحيوية. ويمكن تعزيز نكهة الماء بإضافة شرائح الليمون أو الفواكه الطازجة كخيار صحي ومنعش.

3- الإكثار من تناول الفواكه والخضروات

يسهم تناول أطعمة تخفف الحرارة مثل البطيخ والخيار والبرتقال والتوت في ترطيب الجسم والشعور بالانتعاش، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن ضرورية. كما تُعدّ الخضروات الورقية مثل السبانخ والملفوف والخس من الخيارات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وتساعد في دعم الصحة العامة خلال فترات ارتفاع الحرارة.

4- تنظيم أوقات التمارين البدنية مسبقا

قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الضغط على القلب والعضلات أثناء ممارسة النشاط البدني. لذلك يُفضل أداء التمارين في الأوقات الأكثر اعتدالا من اليوم، مثل ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس. كما يُوصى بارتداء ملابس خفيفة وبلون فاتح تسمح بمرور الهواء، وتجنّب التمارين الشاقة في الأجواء شديدة الحرارة. ويمكن أيضا استبدال التمارين الخارجية بأنشطة بديلة مثل السباحة أو اليوغا في الأماكن المغلقة أو تمارين القوة في صالات رياضية مكيفة.

فصل الصيف

5- مراعاة الصحة العامة عند التخطيط لرحلات الصيف

عند التخطيط للسفر خلال فصل الصيف، من المهم الاطلاع مسبقا على أحوال الطقس في الوجهة المقصودة، وتحضير مستلزمات تتناسب مع الظروف المناخية.

ويُنصح باصطحاب ملابس خفيفة تسمح بتهوية الجسم، إلى جانب أدوات ضرورية مثل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام، وواق شمسي لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى أقراص تعويض المعادن الأساسية للمساعدة في ذلك والحفاظ على النشاط أثناء الرحلة، وفق دي بي إيه.

ومع استمرار التغيرات المناخية، تصبح القدرة على تعديل العادات اليومية عنصرا أساسيا في الحفاظ على الصحة العامة؛ فخطوات بسيطة مثل شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض المفرط للشمس والانتباه للمؤشرات البدنية يمكن أن تُحدث فرقا كبيرا في جودة الحياة خلال فصل الصيف. وتشجع كلية الطب بجامعة سانت جورج في غريناد الجميع على اتخاذ احتياطات منتظمة تضمن صيفا صحيا مليء بالنشاط أينما كانوا.

