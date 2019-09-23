موجز أخبار التوك شو .. محمد رمضان يشن هجوما على المقاول محمد على: بلاش نسمع لـ نصاب ..أحمد موسى يفضح قناة TRT التركية بعد فشل استطلاع رأي عن السيسي..وائل غنيم يعمل بخطة محددة ويستهدف كسر هيبة الدولة

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
طائرة الرئيس الفارهة.. أحمد موسى يفضح أكاذيب جماعة الإخوان ويكشف الحقيقة ..فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حقيقة الفيديو المتداول من جانب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الذي يظهر طائرة يدعون أنها تابعة للرئاسة، وقد أظهر الترف داخل الطائرة.
وائل غنيم يعمل بخطة محددة ويستهدف كسر هيبة الدولة.. فيديو
قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن وائل غنيم، تدرب بشكل جيد، على الفيديوهات التي يبثها، ويعي جيدا ما يقوله.
وتابع خليل خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لو تابعنا سنجد أن الدكتور علاء الأسواني، المتواجد بالخارج دخل المشهد، ثم ظهر محمد البرادعي في الصورة، فضلا عن صفحات بأسماء مؤيدة له»، معلقا «جميع هؤلاء ظهروا بتدرج منظم».
محمد رمضان يشن هجوما على المقاول محمد على: بلاش نسمع لـ نصاب ..فيديو
قال الفنان محمد رمضان، إن الشعب المصري على درجة عالية من الوعي والثقافة، معقبا «إحنا شعب عاقل جدا».
وأضاف محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «أنا واحد من الشعب فيه عيب موجود فينا إننا ممكن نتأثر بشوية كلام، وتاني يوم نقول إيه الهبل اللي اقتنعنا بيه دا».
موسى مصطفى موسى: إعلان بعض الأحزاب تجميد نشاطها خيانة للوطن.. فيديو
قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح السابق للرئاسة، إن إعلان بعض الأحزاب تجميد نشاطها يعتبر خيانة للوطن.
وأكد المرشح السابق للرئاسة ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لحل هذه الأحزاب التي تضر الوطن مثل الأحزاب الدينية.
أحمد موسى يفضح قناة TRT التركية بعد فشل استطلاع رأي عن السيسي.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، فضيحة قناة «TRT» التركية، التي أجرت استطلاعا للرأي حول تظاهرات الجمعة، وما إن كانت ستؤثر على بقاء الرئيس السيسي في منصبه.
نشأت الديهي: اعتذار الجزيرة عن فبركة فيديوهات تاريخي وغير مسبوق.. فيديو
ثمن الإعلامي نشأت الديهي، اعتذار فضائية "الجزيرة" القطرية عن إذاعتها بعض الصور والفيديوهات المفبركة حول التظاهرات التي دعا لها الإخوان والمقاول الهارب محمد علي، ضد الدولة المصرية الجمعة الماضية.
طائرة الرئيس الفارهة.. أحمد موسى يفضح أكاذيب جماعة الإخوان ويكشف الحقيقة ..فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حقيقة الفيديو المتداول من جانب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الذي يظهر طائرة يدعون أنها تابعة للرئاسة، وقد أظهر الترف داخل الطائرة.
وائل غنيم يعمل بخطة محددة ويستهدف كسر هيبة الدولة.. فيديو
قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن وائل غنيم، تدرب بشكل جيد، على الفيديوهات التي يبثها، ويعي جيدا ما يقوله.
وتابع خليل خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لو تابعنا سنجد أن الدكتور علاء الأسواني، المتواجد بالخارج دخل المشهد، ثم ظهر محمد البرادعي في الصورة، فضلا عن صفحات بأسماء مؤيدة له»، معلقا «جميع هؤلاء ظهروا بتدرج منظم».
محمد رمضان يشن هجوما على المقاول محمد على: بلاش نسمع لـ نصاب ..فيديو
قال الفنان محمد رمضان، إن الشعب المصري على درجة عالية من الوعي والثقافة، معقبا «إحنا شعب عاقل جدا».
وأضاف محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «أنا واحد من الشعب فيه عيب موجود فينا إننا ممكن نتأثر بشوية كلام، وتاني يوم نقول إيه الهبل اللي اقتنعنا بيه دا».
موسى مصطفى موسى: إعلان بعض الأحزاب تجميد نشاطها خيانة للوطن.. فيديو
قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح السابق للرئاسة، إن إعلان بعض الأحزاب تجميد نشاطها يعتبر خيانة للوطن.
وأكد المرشح السابق للرئاسة ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لحل هذه الأحزاب التي تضر الوطن مثل الأحزاب الدينية.
أحمد موسى يفضح قناة TRT التركية بعد فشل استطلاع رأي عن السيسي.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، فضيحة قناة «TRT» التركية، التي أجرت استطلاعا للرأي حول تظاهرات الجمعة، وما إن كانت ستؤثر على بقاء الرئيس السيسي في منصبه.
نشأت الديهي: اعتذار الجزيرة عن فبركة فيديوهات تاريخي وغير مسبوق.. فيديو
ثمن الإعلامي نشأت الديهي، اعتذار فضائية "الجزيرة" القطرية عن إذاعتها بعض الصور والفيديوهات المفبركة حول التظاهرات التي دعا لها الإخوان والمقاول الهارب محمد علي، ضد الدولة المصرية الجمعة الماضية.