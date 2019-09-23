موجز أخبار التوك شو .. محمد رمضان يشن هجوما على المقاول محمد على: بلاش نسمع لـ نصاب ..أحمد موسى يفضح قناة TRT التركية بعد فشل استطلاع رأي عن السيسي..وائل غنيم يعمل بخطة محددة ويستهدف كسر هيبة الدولة