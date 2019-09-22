طائرة الرئيس الفارهة.. أحمد موسى يفضح أكاذيب جماعة الإخوان ويكشف الحقيقة ..فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حقيقة الفيديو المتداول من جانب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الذي يظهر طائرة يدعون أنها تابعة للرئاسة، وقد أظهر الترف داخل الطائرة.





وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، إن المواطن حينما يشاهد ذلك الفيديو سيشعر بالغضب والإحباط، خاصة أن الطائرة بها مقتنيات ذهبية.



