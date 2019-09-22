محمد رمضان يشن هجوما على المقاول محمد على: بلاش نسمع لـ نصاب ..فيديو

قال الفنان محمد رمضان، إن الشعب المصري على درجة عالية من الوعي والثقافة، معقبا «إحنا شعب عاقل جدا».





وأضاف محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «أنا واحد من الشعب فيه عيب موجود فينا إننا ممكن نتأثر بشوية كلام، وتاني يوم نقول إيه الهبل اللي اقتنعنا بيه دا».





وأوضح محمد رمضان «دائما بنسمع كلام النماذج الناجحة، إنما دا راجل عمل مشروع في حياته وفشل، والمشروع أفلس وبقى عليه قروض، وهاجر وهرب من بلده بأي منطق نسمعله».



