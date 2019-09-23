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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 23/9/2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:34 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
لمياء الياسين

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك.

برج الحمل:
من21/3 إلى 20/4
عائليا ومهنيا: القمر في وضع معاكس.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأهل والأقارب وزملاء العمل.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمواجهة برجك.. تذكر أن الحزن والعيش في ذكريات مؤلمة هم أعداؤك، كن إيجابيا.

برج الثور:
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في منزل الحب يساعدك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بمن يُعجب بك.
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة على إصلاح علاقتك بالأهل أو الأقارب.

برج الجوزاء:
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك بالتماسك فهناك تغيرات أو نفقات مفاجئة قد تربكك.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد في منزل الحب يمنحانك سحرا ونشاطا وقدرة كبيرة على التصرف بلياقة

برج السرطان:
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تلفت إليك الانتباه وقد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.

برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وصحيا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. لا تبعثر طاقتك واهتم بصحتك وسلامتك.
اجتماعيا وعاطفيا: تميل للانعزال وينفعك ذلك وينصحك الفلك بعدم إعلان أخبارك وخططك.

برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ.
عائليا وعاطفيا: القمر وبلوتو متنافران في وضع معاكس وعليك اليوم أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع من حولك

برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يدفعك لتخطط لسفر يجمعك بالأحباب أو الأصحاب وعموما قد تعيش أجواء حلوة.

برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك روح مبادرة وشجاعة وتتوج جهودك بنتائج إيجابية.
مهنيا وماليا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تتأنى في الأمور المهنية والمالية وأن تحدد أولوياتك كي لا تزيد عليك الضغوط.

برج الجدى
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك ولا تتسرع في قراراتك أو في توقيع أوراق.
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس وهناك احتمالات لحدوث صدام مع الأحباب أو مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وصحيا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأن في حركتك وأقوالك.
ماليا ومهنيا: قد تمر بتجربة دقيقة ومن المهم أن تكون حذرا واحترس من أعداء متخفيين.

برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عائليا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بعلاقات حانية ودافئة تجمعك بالبعض وتمنحك السعادة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تتلقى الدعم والتشجيع من كل جانب وتبهر من حولك.

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