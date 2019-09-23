مجوهرات راقية وفستان أسود.. بشرى تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.



تألقت بشرى بإطلالة كلاسيك أنيقة، مرتدية فستان أسود طويل و ذو أكمام مكشوفة من توقيع المصمم Gaby Charbachy، واتسم الجزء السفلي من الفستان بأنه مزين بالكرانيش، ونسقت معه كلاتش أنيق باللون الأسود أيضا.



وأكملت بشرى إطلالتها بمجوهرات راقية من IRAM Jewelry، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا هادئا يرتكز على الألوان البرونزية.



