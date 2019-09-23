تراجع الطماطم واستقرار البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 23-9-2019

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 23 -9- 2019 بسوق العبور، استقرارا نسبيا، حيث شهدت الأسواق المحلية، تحركات طفيفة في أسعار السلع في الكثير من الأصناف.



وسجلت أسعار كيلو الطماطم نحو 5 جنيهات متراجعة نحو 50 قرشا، وكيلو البطاطس تراوح بين من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.75 جنيه مرتفعا 25 قرشا، والكوسة من 4 إلى 7 جنيهات مرتفعة جنيها واحدا.



وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 لـ18 جنيها متراجعة نحو 10 جنيهات، وكيلو الباذنجان الرومي بـ3 جنيهات منخفضا 50 قرشا، والباذنجان البلدي بـ4.50 جنيه مرتفعا جنيها واحدا، والجزر بدون عروش بـ6 جنيهات متراجعا قرشا واحدا، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 6 و12 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 6 جنيهات مرتفعا نحو 150 قرشا، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات مرتفعا جنيها واحدا، والفلفل "حامي" البلدي 5 جنيهات متراجعا 50 قرشا، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4.5 جنيه متراجعا 150 قرشا، والخيار الصوب بـ5 جنيهات متراجعا حوالى جنيهين، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 20 جنيها.



وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر الخس الكابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.



وعن أسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، والتين البرشومي بـ10 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.



وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 5 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعره ما بين 4 لـ6 جنيهات، والمانجو العويس من 20 لـ 30 جنيها، والمانجو جولك بـ14 جنيها.