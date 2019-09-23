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أخبار العالم

مقتل 40 مدنيا في هجوم للقوات الحكومية بجنوب أفغانستان

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:44 ص
صدى البلد
رويترز
قال مسؤولان أفغانيان اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 35 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا في هجوم نفذته القوات الحكومية في إقليم هلمند بجنوب البلاد.

وقع الهجوم الليلة الماضية عندما داهمت قوات أفغانية منزلا قال مسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه لتدريب الانتحاريين، لكن أثناء العملية تعرض حفل زفاف على مقربة من الهدف لإطلاق النار.

وقال عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند "35 مدنيا قتلوا وأصيب 13. كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في موسى قلعة".

وقال عبد المجيد أخوند زاده، وهو عضو آخر بالمجلس، إن 40 شخصا، جميعهم مدنيون، قتلوا في الهجوم.

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