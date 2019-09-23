ضبط شخص نصب على راغبى السفر للعمل بالخارج فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.



تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغا من عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، وآخرين، بقيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة - سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 240 ألف جنيه مقابل تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه قام بإعطائهم تأشيرات وعقود عمل مزورة ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول العربية للعمل بها وتأسيس شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطة الإجرامى، وبالاستعلام من الجهات المعنية بالبحيرة أفادت بعدم صدور ثمة تراخيص لتلك الشركة لمزاولة هذا النشاط.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة وعثر على 30 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة، و4 أختام أكلاشيه بإسم الشركة ومدون بها ترخيص "مزور"، ومجموعة من عقود العمل المنسوبة إلىبعض الدول العربية (مزورين)، ومجموعة من التأشيرات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة إلىبعض الدول العربية (مزورين)، ومجموعة من المستندات والسير الذاتية الخاصة بضحاياه، و2 جهاز تابلت وهاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالعديد من التأشيرات المزورة، ومبلغ مالى.



بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.