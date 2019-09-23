ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لإنقاذ اقتصادها..السودان يطلب 2 مليار دولار من البنك الدولي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:53 م
حمدوك
حمدوك
محمد علي
كشف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، عن تطور جديد فيما يخص خطة الإنقاذ الوطنية لبلاده، بعدما أعلن البدوي عن أن الحكومة الانتقالية ستطلق خطة إنقاذ اقتصادية لمدة 9 أشهر تبدأ من شهر أكتوبر المقبل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وقال البدوي: إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك سيطلب ملياري دولار دعما من البنك الدولي.

وكان قد صرح وزير المالية إبراهيم البدوي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن الدعم الحالي لأسعار البنزين والخبز سيستمر حتى يونيو 2020

وأعلن إبراهيم البدوي أن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادية لمدة 9 أشهر تبدأ من شهر أكتوبر المقبل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

أوضح إبراهيم البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين يستمر حتى يونيو 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تدعم الانتقال السياسي في السودان

رئيس وزراء السودان يعلن تشكيل أول حكومة منذ عزل البشير

بعد أداء اليمين.. وزير المالية السوداني يكشف ملامح برنامجه الاقتصادي

البنك الدولي يتعهد بدعم حكومة السودان

جلسة مباحثات موسعة بين رئيسي وزراء مصر والسودان .. مدبولي : مستعدون لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين في مختلف المجالات.. وحمدوك: تجربة الاصلاح الاقتصادي المصرية ملهمة

مدتها 9 أشهر.. وزير المالية السوداني يكشف عن خطة إنقاذ اقتصادية

ترشيحاتنا

7 حقائق لانتصار ريال مدريد على إشبيلية.. تعرف عليها

رونالدو وميسي وفان دايك .. ماذا قدم الثلاثي قبل توزيع جوائز The Best

عملية نصب بـ2 مليون ريال.. القبض على سعودييَن و3 مقيمين خدعوا سودانيًا

ميدو ضد التعصب.. لفتة إنسانية من العالمي تجاه أحد مشجعي الأهلي

الأهلي وسموحة...7 لاعبين خارج القائمة الحمراء

لماذا يثير حسام حسن الرعب داخل الأهلي قبل مواجهة سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. سعر صادم لإطلالة درة بالذهبي

درة تخطف الأنظار بفستان ملفت فى الجونة

مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز يخطفان الأنظار في حفل Emmy awards .. صور