لإنقاذ اقتصادها..السودان يطلب 2 مليار دولار من البنك الدولي

كشف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، عن تطور جديد فيما يخص خطة الإنقاذ الوطنية لبلاده، بعدما أعلن البدوي عن أن الحكومة الانتقالية ستطلق خطة إنقاذ اقتصادية لمدة 9 أشهر تبدأ من شهر أكتوبر المقبل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.



وقال البدوي: إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك سيطلب ملياري دولار دعما من البنك الدولي.



وكان قد صرح وزير المالية إبراهيم البدوي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن الدعم الحالي لأسعار البنزين والخبز سيستمر حتى يونيو 2020



وأعلن إبراهيم البدوي أن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادية لمدة 9 أشهر تبدأ من شهر أكتوبر المقبل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.



أوضح إبراهيم البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين يستمر حتى يونيو 2020.



