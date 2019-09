القائمة الكاملة لحفل جوائز الإيمي 2019

وتوجت فيبي والر بريدج بأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي عن مسلسل "Fleabag"، وجاريل جيروم أفضل ممثل رئيسي في سلسلة قصيرة عن مسلسل "When They See Us"، وميشيل ويليامز أفضل ممثلة رئيسية في سلسلة قصيرة عن مسلسل "Fosse/Verdon".



كما حصلت أليكس بورستين أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل كوميدي عن مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel"وبين ويشا أفضل ممثل مساعد في سلسلة قصيرة أو فيلم تليفزيوني عن مسلسل "A Very English Scandal"، وباتريشا أركيت أفضل ممثلة مساعدة في سلسلة قصيرة أو فيلم تليفزيوني عن مسلسل "The Act".



وبيتر دينكلايج أفضل ممثل مساعد بمسلسل درامي عن مسلسل "Game of Thrones"، وجوليا جارنر أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل درامي عن مسلسل "Ozark"، وتوني شلهوب أفضل ممثل مساعد بمسلسل كوميدي عن مسلسل "The Marvelous Mrs. Malaise".

انتهى، فجر اليوم، حفل توزيع جوائز أكاديمية الفنون والعلوم التليفزيونية "الإيمي" في نسخته الـ71، والذي تم إقامته على مسرح "مايكروسوفت" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.وحصد مسلسل التاريخ والدراما الشهير "Chernobyl" ثلاث جوائز في فئات الإخراج والتأليف وأفضل مسلسل قصير، كما حصد مسلسل الحروب "Game of Thrones" جائزة أفضل ممثل مساعد نالها بيتر دينكلاج، وفاز بجائزة أفضل مسلسل.كما حصلت الإنجليزية جودي كومر، جائزة أفضل ممثلة في فئة الدراما التليفزيونية عن دورها بمسلسل "Killing Eve"، وحصد بيلي بورتر جائزة أفضل ممثل بنفس الفئة عن دوره بمسلسل "Pose"، وأفضل مسلسل درامي حصل عليها مسلسل Game of Thrones، بيتما حصل Fleabag على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وحصل Chernobyl على جائزة أفضل مسلسل تليفزيوني قصير.بينما حصلBlack Mirror: Bandersnatch على أفضل فيلم تليفزيوني، وبيلي بورتر عن مسلسل "Pose" أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي، وجودي كومر أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن مسلسل "Killing Eve"، وبيل هادير أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي عن مسلسل "Barry".