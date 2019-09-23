الحكومة: إنجاز 65% من المرحلة الثانية لمدينة زويل بتكلفة 3.2 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، لرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة لتنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، وحصلت به على الثقة فى 25 يوليو 2018.





وأكد مصطفى مدبولي، أنه في ما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة 996 مليون جنيه، ونسبة إنجاز 65% من أعمال المرحلة الثانية من المشروع وتقدر تكلفتها بنحو 3.2 مليار جنيه، ومن المتوقع إنهاء أعمال المشروع في أبريل 2020.





وأوضح أنه بدأت الدراسة بالجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصدرت عدة قرارات بإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة، وجارٍ الإعداد لمسابقة أفضل جامعة للعام الجامعي 2019 / 2020 في مجال التحول الرقمي.





وأشار إلى أن المحور الخامس يقع تحت عنوان " نشر ثقافة العلوم والابتكار "، يعد أحد المحاور المهمة ضمن برنامج التأكيد على الهوية العلمية لبناء الإنسان المصري، وتضمنت الجهود الحكومية إطلاق الدورة الرابعة لجامعة الطفل وقبول 2000 طالب في 20 جامعة، وإطلاق معرض القاهرة الدولى للابتكار الخامس، وتم عرض 670 ابتكارًا، ووصل ترتيب مصر إلى 94 في مؤشرات التنافسية الدولية.





وتابع رئيس المجلس، أنه تم التعاقد لتنفيذ 29 مشروعًا بمجالات الطاقة والمياه، والصحة والاتصالات والزراعة والغذاء والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والبيئة والصناعات الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز دور البحث العلمي في تطوير المرافق العامة والتحسين البيئي، وتم تنفيذ أكثر من 95% من مشروعات بحثية وتطبيقية في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بمنحة قيمتها 7.5 مليون يورو، وتم تصنيع محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية بمدينتي برج العرب وشلاتين.





ولفت إلى أن المحور السادس تضمن "تطوير التعليم الفني التطبيقي" الجهود الحكومية للنهوض بهذا الجانب على مدار العام الماضي حيث صدر القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعة التكنولوجية، كنقلة هامة فى استحداث مسار جديد للتعليم الفني فى مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتدادًا لمسار طلاب التعليم الفني، تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة، والتى وضعت بناءً على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات، حيث تم إنشاء عدد 3 جامعات تكنولوجية في القاهرة الجديدة بنسبة تنفيذ 95 %، وفي قويسنا بنسبة تنفيذ 96 %، وفي بنى سويف بنسبة تنفيذ 94 %، كما تم الانتهاء من تطوير 5 مقررات دراسية في إطار التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية وتحسين المهارات التطبيقية، وارتفاع عدد المدرسين العاملين بالكليات التكنولوجية ليصل إلى 1702 مدرس بهدف رفع جودةالتعليم بالمعاهد والكليات التكنولوجية.





وشمل المحور السابع تعميق التنمية التكنولوجية من خلال إنهاءإجراءات التعاقد لإنشاء حاضنة تكنولوجية جديدة، ومن المستهدف زيادة عدد الحاضنات التكنولوجية لـ 13حاضنة فينهاية العام المالي 21 20/ 2022، وتخريج 20 شركة من خلال الحاضنات التكنولوجية لتعمل في السوق، وإنهاء إجراءات التعاقد مع أحد التحالفات في مجال النظم الذكية فى طرق التصنيع، وجار التعاقد على تحالف آخر فى مجال تعميق التصنيع المحلى فى مجال الإلكترونيات، بتكلفة كلية بلغت حوالي 146 مليون جنيه.



