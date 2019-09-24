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فيديو جراف

فيديوجراف| أهم تصريحات السيسي في الأمم المتحدة حول الرعاية الصحية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:12 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد عبد المنعم - اعداد منار شعبان
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس وزراء إيطاليا "جوزيبي كونتي"، بنيويورك، قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل أطر التعاون المشترك على شتى الأصعدة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي أهم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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