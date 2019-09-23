ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم.. تعرف عليها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:46 م
الهارب محمد علي ووائل
الهارب محمد علي ووائل غنيم
عبد الخالق صلاح
قال المفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي، إن المستهدف من فيديوهات وائل غنيم والهارب محمد على بث الشائعات لهدم الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابية هي الممولة لهم، موضحا أن الإعلام المصري حقق نجاحات في الأيام الأخيرة وكشف المؤامرات التي تدبر لإسقاط الدولة.

وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، إلى أن فرنسا شهدت مظاهرات ضخمة ولكن لم يسع أحد إلى إسقاط الدولة أو النظام ولكن كانت للتعبير عن الرأي، والوضع يختلف هنا لأن الإرهابية تسعى إلي سفك دماء المصريين في الشوارع وقتلهم لأحداث مظلومية والتباكي عليها في الجزيرة وقنواتهم الكاذبة الإرهابية.

وأوضح الخرباوي أن كل قيادات الإرهابيين في العالم سواء كانت القاعدة أو داعش كلهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، أمثال أبو بكر البغدادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور

اخبار الحوادث.. أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. حبس شخص انتحل صفة طبيب بالإسماعيلية

ثروت الخرباوى: الإخوان تقود حربا تستهدف تفتيت مصر.. فيديو

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

ثروت الخرباوي: الإخوان جماعة إرهابية تحترف التزييف والفبركة

فبركة الجزيرة كـ خوار عجل السامري.. الخرباوى يفضح التاريخ الأسود للإخوان

ترشيحاتنا

حاول سرقتها فعلمته درسا لن ينساه.. سيدة تنتقم من لص بطريقة عبقرية.. فيديو

مرض هنا الزاهد.. اعرف السبب وموعد عودتها للقاهرة

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة

تحذيرات طبية لـ حسام حسن قبل مواجهة الأهلي.. اعرف كيف رد عليها

رغم التقدم بهدف.. صدمة لـ الأهلي أمام سموحة .. تعرف عليها

رسالة غامضة من نجم الأهلى بعد استبعاده من مواجهة سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة