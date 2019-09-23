الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم.. تعرف عليها

قال المفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي، إن المستهدف من فيديوهات وائل غنيم والهارب محمد على بث الشائعات لهدم الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابية هي الممولة لهم، موضحا أن الإعلام المصري حقق نجاحات في الأيام الأخيرة وكشف المؤامرات التي تدبر لإسقاط الدولة.



وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، إلى أن فرنسا شهدت مظاهرات ضخمة ولكن لم يسع أحد إلى إسقاط الدولة أو النظام ولكن كانت للتعبير عن الرأي، والوضع يختلف هنا لأن الإرهابية تسعى إلي سفك دماء المصريين في الشوارع وقتلهم لأحداث مظلومية والتباكي عليها في الجزيرة وقنواتهم الكاذبة الإرهابية.



وأوضح الخرباوي أن كل قيادات الإرهابيين في العالم سواء كانت القاعدة أو داعش كلهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، أمثال أبو بكر البغدادي.