مينا مسعود: أعشق أفلام منى زكي وهاني رمزي

أكد النجم العالمى مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين إنه يسعد بمشاهدة الأفلام المصرية وخاصة التى تقوم ببطولتها منى زكى.



وأضاف مينا مسعود فى تصريحات خاصة انه يحفظ الكثير من أفلام الفنان الكوميدى هانى رمزى، بخلاف الزعيم عادل إمام الذى شاهد اغلب أعماله مرارا.



وغادر النجم العالمى مينا مسعود مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة متوجها إلى القاهرة، حيث يشارك مع وزارة الهجرة فى تصوير مبادرة "أتكلم مصرى".



المبادرة تهدف إلى ربط المصريين المقيمين فى الخارج بهويتهم المصرية، من خلال تعلم اللغة العربية.



ويقوم مهرجان الجونة السينمائي مجموعة من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.



ويهدف المهرجان، الى وصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.

