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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: كلمة السيسي انتصار لحقوق العمال وتعكس اهتمامه بتحسين مستويات المعيشية

ولاء التمامي، عضو
ولاء التمامي، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم في الاحتفال بعيد العمال، حملت رسائل تقدير وعرفان لعمال مصر، وتأكيد من جانبه على الاهتمام التام بهم وبرعايتهم وتحسين الوضع المعيشي لهم.

 

ولفتت التمامى ،في تصريحات صحفية لها اليوم، أن عمال مصر هم حجر أساس بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة، وهم لا يبخلون بجهد أو عرق لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة في التنمية والإعمار بكافة المجالات، بالتزامن مع الطفرة  التنموية التي تشهدها البلاد من إنجازات في البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى وفي شتى المجالات.

 

واوضحت عضو مجلس النواب، ان كلمة السيسي وتوجيهاته تعكس تقدير الدولة المصرية لأبنائها من العمال، كونهم ركيزة أساسية في التنمية والإعمار وسواعد مصر لبناء وتشييد الحاضر والمستقبل.

 

واضافت أن قرار الرئيس السيسي، زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500جنيه كحد أدني للعامل، والطلب  من الحكومة تنفيذ ذلك ومراعاة الزيادة، والتوجيه كذلك بسرعة الانتهاء من قانون العمل تمهيدا لإصداره إضافة إلى استمرار العمل بمنظومة التدريب والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، يؤكد أن عمال مصر أولوية في اجندة الدولة المصرية.

 

واختتمت النائبة ولاء التمامى، أن ما تحقق للعمال في مصر على مدى السنوات الماضية لم يتحقق من قبل، سواء في قوانين داعمة أو فرص عمل أو تحسين دخولهم ورواتبهم ومضاعفتها بشكل كبير، وهو ما يحسب للسيسي.

ولاء التمامي مجلس النواب السيسي عيد العمال

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