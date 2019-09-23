ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد .. وشيكابالا على دكة البدلاء

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:04 م
الفريق الكرة الأول
الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك
ملك موسى
أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة نادي الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت في القاهرة الجديدة بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدى النقاز

خط الوسط : أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - امام عاشور - محمد أونجم

خط الهجوم : خالد بوطيب ومصطفي محمد

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبين: محمد أبو جبل - محمد عبد السلام - يوسف اوباما - أشرف بن شرقي- محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عبد الشافي - عمر السعيد.‎

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبطال أفريقيا .. ميتشو يعلن تشكيلة الزمالك في مواجهة ديكاداها

شاهد.. وصول لاعبي الزمالك لـ استاد برج العرب قبل مواجهة ديكاداها

ميتشو يعلن قائمة الزمالك في مواجهة بيراميدز بـ نهائي كأس مصر

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب استعدادا للأهلى بقائمة نارية اليوم

بدلاء الزمالك أمام الأهلى فى السوبر المصري .. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

شاهد.. حارس الزمالك السابق يحرص على مقابلة ثلاثي الأهلي لهذا السبب

5 خطوات لـ فايلر تمنحة السيطرة الكاملة على غرفة ملابس الأهلي

بعد الفوز على تشيلسي. يورجن كلوب يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

بالأرقام...كل ما تريد معرفته عن المتوجين بجائزة أفضل لاعب في العالم

شاهد.. ميلانيا ترامب تتعرض لـ موقف محرج لهذا السبب

بفستان مثير.. منى زكى وهدى المفتي يشعلان السوشيال ميديا.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة