مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد .. وشيكابالا على دكة البدلاء

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة نادي الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت في القاهرة الجديدة بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.



وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:



حراسة المرمى : محمد عواد



خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدى النقاز



خط الوسط : أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - امام عاشور - محمد أونجم



خط الهجوم : خالد بوطيب ومصطفي محمد



ويجلس على دكة البدلاء اللاعبين: محمد أبو جبل - محمد عبد السلام - يوسف اوباما - أشرف بن شرقي- محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عبد الشافي - عمر السعيد.‎