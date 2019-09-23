رئيس كاف وأبو ريدة والجنايني وميدو في حفل أفضل لاعب بالعالم

تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة فى حفل اختيار الأفضل فى العالم لكرة القدم ، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة ميلانو الإيطالية.



كما تواجد كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، بجانب هاني أبور ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، وأحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدمن بنادي مصر المقاصة .



ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.



وانطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وينقل من مسرح "لا سكالا" التاريخي عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة.