رئيس كاف وأبو ريدة والجنايني وميدو في حفل أفضل لاعب بالعالم

تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة فى حفل اختيار الأفضل فى العالم لكرة القدم ، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة ميلانو الإيطالية.
كما تواجد كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، بجانب هاني أبور ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، وأحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدمن بنادي مصر المقاصة .
ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.
وانطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وينقل من مسرح "لا سكالا" التاريخي عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة.
كما تواجد كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، بجانب هاني أبور ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، وأحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدمن بنادي مصر المقاصة .
ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير.
وانطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وينقل من مسرح "لا سكالا" التاريخي عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة.