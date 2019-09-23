المبعوث الأمريكي لإيران: الحرس الثوري يصدر الثورة للعراق وسوريا ولبنان

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك واشنطن تسعى لمفاوضات شاملة مع إيران تشمل تطوير الصواريخ ودعم الإرهاب.



وأكد هوك أن إيران واصلت دعم الميليشيات في العراق وسوريا واليمن، موضحا أن طهران تدعم الجماعات الإرهابية في 5 قارات في العالم، وفقا لقناة "العربية".



وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني يصدر الثورة للعراق وسوريا ولبنان.



وكشف هوك عن تزويد إيران لحزب الله بالصورايخ والمال، موضحا أنه هناك دور للحرس الثوري الإيراني في اليمن.



وتابع قائلا "الإيرانيون يتحدثون عن الدبلوماسية ويقومون بأعمال إرهابية".