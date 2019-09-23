"صوت الشعب" يعلن عن خطة للرد على شائعات وأكاذيب القنوات المأجورة

أعلن حزب صوت الشعب عن إعداد خطة قوية للرد على الشائعات والأكاذيب التي تبثها القنوات العميلة والمواقع المأجورة ضد الدولة المصرية تتضمن زيارة المشروعات العملاقة والانجازات الكبيرة في كل ربوع مصرنا الغالية وشرح الهدف من كل مشروع ومدى اهميته وفائدته لمصر والمصريين.



وقال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب في تصريحات صحفية اليوم : كلفت الزملاء هيثم طوالة مساعد رئيس الحزب ومحمد فتحي الشريف المتحدث الرسمي باسم الحزب وخالد الشيخ مدير التسويق في الحزب بالتواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لزيادة هذه المشروعات على الطبيعة حتى نقدم رسائل هامة داخليا وخارجيا شعارها "كيف كنا وكيف أصبحنا" ليرى العالم كلة كيف نبني دولة قوية متماسكة مترابطة بسواعد أبنائها المخلصين بقيادة ربان سفينة الأمن والأمان والاستقرار الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي .



أضاف البراوي أن هذه المبادرة الوطنية تأتي في إطار مبادئ الحزب الداعم بقوة وعزيمة الأبطال للدولة المصرية في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن وأبلغ رد على العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد الذين يسعون دوما لتشويه صورة مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.



ووجه البراوي رسالة إلى الشعب المصري العظيم قائلا :أدعو كل المصريين في الجوامع والكنائس أن نصلي جميعا صلاة واحده نرفع فيها أيدينا إلى السماء طالبين من المولى عز وجل أن يحفظ مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها من كل حاقد وخائن ومأجور وعميل وان نكون في رباط إلى يوم الدين.



وأضاف البراوي: "لقد حان الوقت ان نحارب أهل الشر وقوى الظلام بمزيد من العمل وبذل أقصى الجهد والعرق لخدمة مصر فالبلد محتاجة الأن إلى كل مصري شريف حتى نحافظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه".